Лукашенковская экономика себя исчерпала 7 24.07.2020, 11:13

4,563

Нынешняя власть просто не в состоянии ничего предложить стране.

Административно-хозяйственная система советского типа, построенная в Беларуси на государственной собственности на промышленные активы, свой потенциал исчерпала, пишет сайт «Белорусы и рынок». Продукция белорусских предприятий теряет основной, российский, рынок, а новые найти не удалось, как и изобрести что-либо инновационное, нужное и Беларуси, и за границей. Доля инновационной продукции в экспорте в последние годы не только не росла, но иногда даже снижалась, оставаясь на уровне 16—17 %, да и то инновационной такую продукцию можно считать лишь условно.

Новые предприятия в отраслях промышленности создаются медленно, в случае массовых сокращений, обоснованность которых признал даже Лукашенко, промышленные рабочие, особенно в столице и моногородах, не найдут новых рабочих мест. «Если на МТЗ работает примерно 18 или 20 тысяч человек, ну пусть 20 тысяч, если полторы тысячи там останется в результате модернизации, ну 20 минус полторы, 18 с половиной, ну ничего, для айтишников будет резерв. Боже мой, он всю жизнь крутил гайки, ковырялся в трансмиссии, завтра его под 50—60 лет выкинут на улицу, и он станет резервом для айтишников…» — такое отношение к инвестициям и модернизации высказал Александр Лукашенко на встрече с коллективом завода «Атлант» 11 июля. Продажу государственных предприятий частным инвесторам белорусские власти не обсуждают в том числе и по этой причине: инвестор вынужден будет сократить большую часть ненужных после модернизации коллективов, а идти уволенным людям действительно некуда, так как в падающей экономике рабочие места не создаются.

Состояние промышленности никогда не было еще настолько плохим. На апрель нынешнего года убыточными были 425 предприятий, это 26,7 % промпредприятияй, то есть более чем каждое четвертое. Но и это еще не все. По данным Белстата, рентабельные предприятия работают не намного лучше убыточных. Так, уровень рентабельности от 0 до 5 % имеют 34,6 % рентабельных промпредприятий, от 5 до 10 % — 28,9 %. Приемлемый уровень рентабельности, который позволяет вести расширенное производство, только у 36 % рентабельных предприятий. Постоянно растет просроченная кредиторская задолженность промпредприятий. По данным Белстата, на 1 мая она выросла на 8,1 % по сравнению с 1 января, в основном за счет роста задолженности за топливно-энергетические ресурсы. Внешняя просроченная дебиторская задолженность на 1 мая по сравнению с 1 января выросла на 11 %: продукция наших предприятий поставляется торговым домам за границей, но не реализовывается.

Куда идти дальше?

А ведь в Беларуси около 800 тыс. человек работают в сфере промышленности, и они и их семьи ожидают ответа на вопрос: как государственная промышленность будет развиваться дальше? Логично было бы услышать ответ от руководителя страны, тем более в последнее время у него было много возможностей для высказывания своей позиции.

Но традиционное послание к народу и парламенту, которое планировалось на середину апреля, было отменено в связи с эпидемией коронавируса. Было заявлено, что пик эпидемии Беларусь уже прошла, однако обещанное послание так и не прозвучало. Лукашенко избирается без понятной платформы развития основной отрасли экономики страны. Обычно что-то подобное принимает Всебелорусское народное собрание, вот только и оно не собралось.

В последнее время Александр Лукашенко, премьер-министр и члены правительства регулярно посещают промышленные предприятия. Но те обрывочные цитаты, которые передают пресс-службы со встреч руководства страны с менеджментом и трудовыми коллективами предприятий, совершенно не дают понимания, куда пойдет государство в ближайшие годы.

На встрече с коллективом завода «Атлант» Лукашенко заявил, как передает его пресс-служба, что «понимает реформы именно как развитие и совершенствование тех направлений, которые уже есть в стране, и на их основе создание новых высокотехнологичных производств». «Наше ближайшее будущее как раз будет зависеть от этих планов. Мы должны составить перечень — государственную программу, где будут прописаны новые производства. Это будет перечень новых предприятий», — заявил он.

Но, позвольте, за январь — май возник небольшой, но дефицит государственного бюджета. За что строить собираемся? Предоставлять государственные гарантии для привлечения инвестиций под такие проекты? Как показывает практика, это значит увеличивать внешний долг, ибо эффективность государственных инвестиций у нас крайне низка.

Вряд ли сегодня Беларусь может позволить себе такой масштабный проект, как, например, модернизация деревообработки:

время российских дотаций, которые можно было спускать на проведение подобных экспериментов, уже закончилось. Где же взять новые предприятия без инвесторов? Очевидно, инвесторов нужно привлечь? Но Лукашенко жестко негативно высказался уже не только об инвесторах, которым можно продать госпредприятия, но и об инвесторах, которые готовы инвестировать в гринфилд-проекты, а ведь к таким он ранее относился благосклонно.

«Инвесторы придут из-за рубежа, но скажут: налоги платить не будем, дайте дешевое сырье, и зарплата у людей будет 300 долларов. То есть вытянут все из страны, из людей, налоги не заплатили, поехали и продали. Нам такие инвестиции не нужны, сами построим этот завод», — заявил Лукашенко, выступая 16 июня на предприятии «Гродноазот».Ту же тему он поднял и на встрече с «активом» Минска 8 июля: «Мы должны сегодня сами строить свои производства, ставить их в ряд, они должны платить налоги, государство, а это в основном вы, бюджетники, сможет платить заработные платы. Поэтому нам надо аккуратно быть сегодня и с иностранными инвесторами, и надо поддерживать своих, насколько мы на это способны. И поддерживать будем своих бизнесменов, но вы должны сами вкладываться, если вы хотите и что-то толковое предлагаете, и это нам нужно — мы будем с вами сотрудничать».

Еще один из «главных акцентов» на предстоящую пятилетку — импортозамещение. Но с импортозамещением ровно такая же проблема, как и со строительством новых предприятий. На проекты по импортозамещению нужны ресурсы, которых ни у государства, ни у госкомпаний нет.

Вопросы без ответов

Непонятно, что планируется изменить в будущем, кроме оформления этих самых планов. Были планы — стали прогнозы, а скоро они снова станут планами. «Будем и пятилетки планировать, как раньше. И пятилетний план станет просто законом. Пропишем все, что нужно делать», — сообщил Лукашенко рабочим на «Атланте». Но ведь от жесткого планирования к прогнозированию основных показателей социально-экономического развития перешли именно потому, что планы правительства, утвержденные Лукашенко, не выполнялись из года в год, как не выполнялись в дальнейшем и прогнозные показатели. Но потому ведь к ним и переходили, чтобы сделать эти прожекты не обязательными к исполнению. То, что планы из года в год расходились с реальностью, тоже ставит вопрос о способности всей команды к аналитической работе.

Какая разница, планом или прогнозом назвать цели экономического развития страны, если они не выполняются. И ставить тут в пример Японию, где «планируется все», тоже, думается, не совсем корректно. Япония задает тон мировому технологическому развитию, и планы японских корпораций отличаются точностью именно потому, что там задают тренды, а не накапливают технологическое отставание.

«Сейчас идет передел мира, главное ответить на вопрос: а где наше место?» (встреча со СМИ 9 июля). Вероятно, «наше место» — среди стран, сотрудничество с которыми обеспечит модернизацию и рост промышленности, в результате чего появятся новые рабочие места, рынки сбыта для нашей продукции, сохранятся старые? Кажется, ответ ясен, но его почему-то нет.

В некотором замешательстве находится и бизнес-сообщество. Если перед всеми предыдущими выборами в бизнес-сообществе бродила какая-то надежда на либерализацию экономического курса, то теперь Лукашенко сказал о либерализации пренебрежительно: «перамены». Известно, что, произнося какое-то слово на белорусском языке, он хочет морально уничтожить, унизить людей, которых описывает этим словом. Очевидно, «перамены» — это те ростки либерализма и их носители, которые одно время присутствовали во властной команде. Теперь с этим покончено, дает сигнал Лукашенко. Не то чтобы после всех прошлых выборов начиналась какая-либо серьезная либерализация, в лучшем случае предпринимались косметические шаги, не затрагивающие основу административно-командной системы, но в этом сезоне бизнес-сообщество не дождалось даже намеков на возможность изменения курса.

Зато госпредприятиям щедро раздаются обещания помощи, и, если бы не знать о состоянии бюджета и состоянии финансов самих предприятий, то можно было бы только позавидовать этим счастливчикам. Однако такому количеству предприятий помочь просто невозможно, поездки команды Лукашенко по крупным предприятиям с посулами помощи явно призваны оттянуть время до президентских выборов и приглушить волнения и недовольство в трудовых коллективах.

Впрочем, вечно оттягивать обнародование, принятие и реализацию внятной экономической программы, непопулярные меры также не выход: активы промышленности проедаются не только некомпетентными решениями, но и откровенным бездействием.