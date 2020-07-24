Владимир Милов — Лукашенко: Уходи, страна уже против тебя 3 24.07.2020, 11:38

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Владимир Милов

Белорусов не угомонить.

Российский оппозиционный политик, бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов на своем YouTube-канале рассказал о ситуации в Беларуси. Владимир Милов считает, что в нашей стране начались события, которые очень схожи с теми, которые имели место быть во время крушения коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе. Также российский оппозиционер обратился к Лукашенко:

- Дорогой Лука, если ты думаешь, что этим всем беспределом и запугиванием как-то белорусов угомонишь, то нет. Страна уже против тебя, уходи как можно скорее, чтобы прекратить всю турбулентность и вернуть Беларусь в нормальное русло.