закрыть
24 июля 2020, пятница, 13:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Владимир Милов — Лукашенко: Уходи, страна уже против тебя

3
  • 24.07.2020, 11:38
  • 6,438
Владимир Милов — Лукашенко: Уходи, страна уже против тебя
Владимир Милов

Белорусов не угомонить. 

Российский оппозиционный политик, бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов на своем YouTube-канале рассказал о ситуации в Беларуси. Владимир Милов считает, что в нашей стране начались события, которые очень схожи с теми, которые имели место быть во время крушения коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе. Также российский оппозиционер обратился к Лукашенко:

- Дорогой Лука, если ты думаешь, что этим всем беспределом и запугиванием как-то белорусов угомонишь, то нет. Страна уже против тебя, уходи как можно скорее, чтобы прекратить всю турбулентность и вернуть Беларусь в нормальное русло.


популярное за неделю

Мнение

Три шага к свободной Беларуси
Три шага к свободной Беларуси Андрей Санников
Белорусская модель: ни плана, ни рынка
Белорусская модель: ни плана, ни рынка Леонид Злотников
Власти хотят снять Светлану Тихановскую с выборов
Власти хотят снять Светлану Тихановскую с выборов Наталья Радина
Трехпроцентный таракан начал паниковать
Трехпроцентный таракан начал паниковать Иван Яковина