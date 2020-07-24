Протесты в Болгарии: митингующие блокировали транспортные развязки в Софии 24.07.2020, 11:59

1,504

Фото: Getty Images/AFP

Заблокированы были cемь перекрестков.

5-й день протестов против правительства в Болгарии закончился без серьезных нарушений общественного порядка, однако протестующие заблокировали несколько транспортных развязок в столице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinite.

После 21.00 в четверг протестующие разделились на несколько групп и заблокировали несколько важных транспортных развязок, что затруднило движение транспорта. Заблокированы были 7 перекрестков.

Ранее в четверг протестующие выражали недовольство перестановками в правительстве, бросая семена и конфеты в здание Совета министров.

Требования протестующих остаются неизменными - отставка правительства и главного прокурора, электронное и дистанционное голосование, а также изменение Конституции Национальным собранием.

Организаторы также объявили общенациональную акцию протеста в следующую среду в 10.00. Тогда также ожидаются блокирование дорог.

Напомним, в четверг премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил об отставке министров финансов, экономики, внутренних дел и туризма на фоне антиправительственных протестов, которые охватили страну.