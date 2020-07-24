Ученые рассказали о существовании гигантских сов 24.07.2020, 12:13

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Следы птицы обнаружены в Аргентине.

Аргентинские палеонтологи нашли неизвестный вид совы внушительных размеров, которая жила на нашей планете около 40 000 лет назад и охотилась на более мелких сов, пишет «Популярная механика».

Ученые обнаружили окаменелые останки огромной совы в формации Кангагуа, расположенной в эквадорской провинции Чимборасо.

Новый вид получил название Asio ecuadoriensis. По сравнению с другими совами, эта птица – настоящий гигант. Ее высота составляет 70 сантиметров, а размах крыльев – 1,5 метра. При этом ее лапы более длинные и крепкие, чем у любого другого вида сов.

Палеонтологи нашли окаменелости в пещере, которая, по их мнению, служила для этой птицы гнездом. Она была хищником, как все совы. Но в отличие от других охотилась на своих меньших собратьев – более мелких сов.

По словам Федерико Агнолина, одного из авторов исследования, изменение климата, которое произошло около 10 000 лет назад, когда закончился ледниковый период, стало причиной исчезновения этих крупных хищных птиц.