В России назрел очередной кризис 2 24.07.2020, 12:15

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Фото: Reuters

Страна вошла в пятерку лидеров по худшим потребительским настроениям.

В России назревает очередной кризис: страна вошла в пятерку лидеров по худшим потребительским настроениям. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на расчет Индекса потребительских настроений Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ). Во втором квартале 2020 года показатель упал на 19 процентов — до минус 30 процентов, передает lenta.ru.

Также выяснилось, что почти у половины (43 процента) граждан ухудшилось материальное положение и только 10 процентов респондентов верят, что в ближайший год ситуация наладится. По словам директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, пессимистичнее всего настроены люди, составляющие самую производительную часть общества: это граждане от 30 до 49 лет.

В целом граждане перестали верить в развитие экономики: индекс потребительского доверия упал до минимума за 15 лет. По расчетам специалистов, стране потребуется по крайней мере четыре года, чтобы справиться с последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть.