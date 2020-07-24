10 песен протестного лета 2 24.07.2020, 12:34

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Фото: «Наша Ніва»

Выйти на улицу, прогнать таракана, разрушить стены!

Во время нынешней избирательной кампании уже многие белорусские музыканты записали песни с реакцией на политические события — протесты, задержания, увольнения. Журналисты собрали песни, разные по стилю и настроению — от напрямую протестных до более лирических, передает «Радыё Свабода».

1) Спустя несколько дней после ареста 29 мая потенциального кандидата в президенты Сергея Тихановского на Youtube появилась новая версия знаменитой каталонской песни протеста, которая в варианте Яцека Качмарского в 80-е годы стала фактическим гимном польского движения «Солидарность».

«Стены» в переводе Андрея Хадановича здесь в исполнении разных певцов, начиная от Змитра Войтюшкевича, а в припеве звучит голос самого Тихановского, который до сих пор остается за решеткой.

2) Группа Tor Band из Рогачева Гомельской области стала популярна в избирательное лето такими политическими песнями, как «Мы не „народец“!», «Кто, если не ты?!» и «Выборы». Но еще 5 июня группа выложила на свой Youtube-канал песню с простым названием «Уходи!!!».

3) Брестская группа «Дай Дорогу!» анонсировала, что в августе выйдет ее новый альбом. А 18 июля появилось видео на песню «Баю-бай», с текстом от имени милиционера.

«Поясню на родном языке, кабы ты допёр

Кто здесь парушальник, наркоман и саботёр»

В видео старушка, медики, молодые девушки, рабочие убегают от ОМОНа с дубинками и милиционеров на комбайнах.

4) Лявон Вольский постоянно реагирует на текущие события песнями в сатирическом проекте «Саўка ды Грышка» на «Радыё Свабода». Во время нынешней избирательной кампании были у него песни и о провокации на пикете Сергея Тихановского в Гродно, и о нерегистрации альтернативных кандидатов в президенты. А одна из самых острых песен обыгрывает лозунг Тихановского «Стоп таракан».

5) После того как музыканты группы Litesound в социальных сетях критически высказались о действиях властей, им отменили ряд концертов. Тем временем Litesound наконец выпустил белорусскоязычную версию песни, с которой группа выступала на Евровидении-2012, — «Мы героі».

6) Певица из канадского Торонто Валентина Шевченко записала песню на слова Сергея Соколова-Воюша «Не спыняйся». В видео, которое она сделала, песня звучит на кадрах предвыборных пикетов и протестов в Беларуси.

7) Группа Naka с лидерами групп DZIECIUKI, «Петля пристрастия», «РСП» и Rostany записали песню на стихи Владимира Некляева «Вам"» которая стала реакцией на политические события последних месяцев в Беларуси.

8) песня Виктора Цоя «Перемен» звучала во время нынешних протестов и в оригинале, и в переводе на белорусский. А гусляр Алесь Чумаков под свой инструмент записал белорусскоязычную версию в переводе Сергея-Соколова-Воюша.

9) Могилевская группа Nizkiz в конце июня представила новую песню «Правілы», в которой многие услышали аллюзии на протесты этого лета.

«Мы выйшлі на вуліцу, і кожны з нас ня ведаў, куды ісьці. Напэўна, праз гадзіну згубіліся б, але ж хтосьці ўздыме сьцяг».

10) Минская группа Naviband обычно избегала политических тем. «Но у нас не укладывается в голове жестокость и насилие к обычным людям. Нам становится страшно. Молчать уже невозможно!» Так написали музыканты о песне «Іншымі».