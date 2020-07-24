Вместо фискальной службы в Украине появится «интеллектуальный орган» 1 24.07.2020, 12:30

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Об этом сообщил премьер-министр Украины.

Государственная фискальная служба (ГФС) прекратит работу до конца 2020 года. Вместо нее создадут другой государственный орган, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в комментарии изданию "РБК-Украина".

Премьер сказал, что ликвидация ГФС – это одно из требований Европейского Союза для выделения второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

"Это фактически условие для второго транша. К концу года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", – сказал премьер.

По его словам, вместо ГФС будет другой государственный орган. Он будет лишен всех силовых полномочий.

"Новая служба …будет не силовой, а интеллектуальной. У нее будет доступ к базам данных, ресурсам, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, определять их и передавать в соответствующие органы", – объяснил Шмыгаль.

Кабинет Министров Украины в декабре 2018 года разделил ГФС на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу.

ГФС была создана постановлением Кабинета Министров Украины от 21 мая 2014 года путем реорганизации Министерства доходов и сборов, которое, в свою очередь, указом президента от 24 декабря 2012 года объединило в себе Государственную налоговую и Государственную таможенную службы Украины. Деятельность ГФС координируется правительством.