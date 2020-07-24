Экс-претендент в президенты Валерий Цепкало уехал из Беларуси и увез детей 4 24.07.2020, 12:59

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Валерий Цепкало

(обновлено) Он заявил, что белорусские власти готовили его арест.

Экс-претендент в президенты Беларуси Валерий Цепкало покинул страну, опасаясь ареста. Об этом он рассказал российскому телеканалу «Дождь».

По словам Валерия Цепкало, к нему поступила информация о том, что готовится его арест. Чтобы избежать преследования, он вместе с двумя детьми уехал и сейчас находится в России.

Как заявила tut.by супруга политика Вероника Цепкало, началось давление через детей:

— Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просили учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность, — сказала Вероника Цепкало.

Супруга экс-претендента остается в Беларуси.

— Я в Беларуси, я со своими боевыми подругами, моими соратницами Светланой и Марией, — заявила Вероника Цепкало.

29 июня в МВД Беларуси заявили, что в ведомство поступили материалы о «фактах противоправной деятельности» Валерия Цепкало, на основании которых была открыта проверка.