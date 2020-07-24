В Польше второй день подряд наибольший за месяц рост числа заражений СOVID-19 24.07.2020, 13:10

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ФОТО: PAP

Об этом свидетельствуют новые данные министерства здравоохранения Польши.

В Польше второй день подряд зафиксировали наибольший с 17 июня прирост новых больных.

Как сообщает RMF24, об этом свидетельствуют новые данные министерства здравоохранения.

За последние сутки в стране подтвердили 458 новых случаев коронавируса. Вчера этот показатель составлял 418 и также был самым высоким с 17 июня. Рекордным за все время эпидемии был показатель 8 июня, тогда заболели 599 человек.

Больше всего новых больных снова приходится на Силезское воеводство - 184. На втором месте - Малопольское воеводство с 99 случаями.

Спикер польского Минздрава ч объясняет, что большинство случаев связаны между собой.

"Речь идет о трех шахты - Силезия, Хваловице и Бельшовице. Кроме того, есть ряд небольших очагов возгорания в Мазовецком воеводстве - начиная с рабочих коллективов на предприятиях и заканчивая осударственныхми учреждениями, так же - на предприятиях в Малопольском воеводстве. В то же время, если смотреть на другие 7-8 воеводств - это от единичных до около 12 случаев ", - детализировал он.

Умерли 4 больных в возрасте от 53 до 83 лет. Все они имели хронические проблемы со здоровьем. Вчера сообщали о 9 погибших.

Всего с начала эпидемии в Польше зарегистрировали уже 42 038 случаев коронавируса. Из них 1655 больных умерли, 31997 - выздоровели.