«Лукашенко разжигает огонь народного гнева еще больше» 1 24.07.2020, 13:27

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Саша трясет деньги с небольших предприятий, ищет по всем закромам, не думая о завтрашнем дне.

"Вчера с утра разговаривал с сотрудницей фирмы "Стецкевич", - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”. - Они занимаются пошивом рабочей одежды. Их счета заблокировали. Сотрудникам фирмы сказали, что зарплату задерживают на две-три недели.

Саша трясет деньги с небольших предприятий, ищет по всем закромам, не думая о завтрашнем дне. Разжигает огонь народного гнева еще больше и показывает свою беспомощность. Все же видят его логику - день простоять, да ночь продержаться.

Терпеть такое уже никто не будет. Саша, поезд ушел, на каждом предприятии, сотрудникам которого из-за тебя задержали зарплату, идут разговоры о забастовке".

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