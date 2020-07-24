В Варшаве создана парламентская группа по вопросам Беларуси 24.07.2020, 13:36

Ее цель - поддержка гражданского общества в Беларуси и демократизации страны.

23 июля в Варшаве была создана парламентская группа по вопросам Беларуси. Группа будет заботиться о поддержке гражданского общества в Беларуси и демократизации страны, а также развитии добрососедских отношений между Беларусью и Польшей, сообщает «Польскае Радыё».

Группу возглавил депутат Сейма Польши Роберт Тышкевич. Вице-председателями избраны депутаты Адам Липиньский, Моника Фалей и Михал Щерба. Секретарем группы стал Петр Борис.

Члены группы заседают в Сейме Польши от различных политических сил: правящей консервативно-католической партии «Закон и справедливость», право-либеральной «Гражданской коалиции» и социал-демократической коалиции.