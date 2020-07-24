Ученые определили, как изменится температура планеты 2 24.07.2020, 13:49

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Ни самые оптимистичные, ни самые пессимистичные прогнозы относительно будущего планеты не сбудутся.

Международная группа ученых провела исследование влияния парниковых газов на климат Земли и пришла к выводу, что ни самые оптимистичные, ни самые пессимистичные прогнозы относительно будущего планеты не сбудутся. Согласно новым подсчетам, при каждом удвоении выбросов CO2 планета прогреется на 2,6–3,9°C, передает kommersant.ru.

«Это в меру хорошие новости. Они снижают вероятность некоторых катастрофически высоких оценок. Если бы мы планировали худшее, то худшее стало менее вероятным,— заявил один из авторов исследования, Зик Хаусфатер, из Калифорнийского университета в Беркли.— Но в принципе это означает, что мы должны сделать больше, чтобы ограничить изменение климата. Мы даже близко не подошли к тому, чтобы сделать это».

Исследованием занимались более десятка ученых из разных стран, а само оно стало первым такого уровня с 1979 года, когда межправительственная комиссия ООН определила, что планета может прогреться на 1,5–4,5°C при каждом удвоении объемов выбросов CO2. С тех пор на эту тему были написаны многочисленные научные работы, но прогнозируемый диапазон потепления планеты в них оставался примерно таким же, каким он был установлен ООН.