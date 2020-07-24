В Израиле разработали самый быстрый тест на коронавирус 2 24.07.2020, 14:26

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ФОТО: POLITICO.COM

Он показывает результат за 30 секунд.

Израильская стартап-компания NanoScent и Медицинский центр Шиба проводят испытание инновационного устройства, способного обнаружить коронавирус в течение 30 секунд, пишет «Новое время».

Человек выдыхает воздух в пластиковый пакет с сенсорными чипами, которые способны «уловить запах» вируса, уверяют исследователи.

Дело в том, что, наряду с такими симптомами, как высокая температура или нарушение функции легких, вирусы изменяют запах тела и дыхания. После анализа дыхания примерно 1000 израильских пациентов с COVID-19 фирма NanoScent смогла выявить запахи, связанные с вирусом.

«У каждой болезни есть свои особенности; некоторые их них несущественные, другие — значительные. COVID-19 поражает верхние отделы дыхательной системы, то есть носовую полость, легкие и миндалины», — сообщил главный исполнительный директор NanoScent Орен Гавриэли.

Он также объяснил, что некоторые исследования, проведенные в лаборатории и на свиньях, показали, что при помощи анализа назального секрета можно обнаружить других представителей семейства коронавирусов, таких как SARS-CoV и MERS-CoV, на ранних стадиях.

«С биологической точки зрения, разные вирусы поражают разные области тела, — сообщил Гавриэли. — Коронавирус развивается в носовой полости. Поэтому запах носового дыхания инфицированного человека меняется».

Новый респираторный тест не заменит лабораторные, но является инструментом массового скрининга, который может помочь людям обрести «уверенность, чтобы вернуться и действовать как обычно».

Тест начинается с нескольких коротких вопросов о воздействии COVID-19 и симптомов, отображаемых на телефоне человека, который проводит процедуру.

Затем испытуемые вдыхают через нос, задерживают дыхание, закрывают одну ноздрю и выдыхают через другую в небольшую емкость, которая называется «Воздушная ловушка». Эта ловушка вставляется в «Scent Reader», маленькое прямоугольное устройство, которое тихо завибрирует, высасывая воздух из пакета. Через несколько секунд результаты появляются на телефоне.

Ранее стало известно, что ученые из Канады, Бразилии и США определили погрешность тестов на антитела к COVID-19. Оказалось, что вероятность того, что тест не подтвердит имеющийся вирус, составляет до 34%.

Специалисты из Канады, Бразилии и США проанализировали тестирование на антитела к COVID-19 в Китае, США, Великобритании, Дании, Испании, Швеции, Японии и Германии.

Оказалось, что тесты на антитела показывали ложноотрицательный результат в 2,2%-34% случаев. Лучше обстояли дела с ложноположительным результатом — там погрешность составила всего 0,3%-3,4%.

Это означает, что после такого тестирования пациентам с большей вероятностью не подтвердят наличие вируса. Положительные результаты теста на антитела в большинстве случаев оказывались правильными.