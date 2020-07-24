закрыть
24 июля 2020, пятница, 18:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что прячется за декорациями для Лукашенко и его чиновников

2
  • 24.07.2020, 14:39
  • 13,240
Что прячется за декорациями для Лукашенко и его чиновников

Пример из Могилева.

Читательница Charter97.org показала, как выглядят «потемкинские деревни» в Могилеве.

«На первом фото вдали мы видим красивый высокий забор на Минском шоссе в черте города Могилева (микрорайон Казимировка), который скрывает от очей начальства, которое ездит из Минска, бедную хату с покосившимся забором.

Причем я ни в коем случае не критикую бедность этой хаты! Потому что хозяин этой хаты может быть беден и болен. Я критикую созданную в Беларуси систему потемкинских деревень. Главное — красивый забор повыше, чтобы Лукашенко не видел! Главное, чтобы ему втирать, что все великолепно!

На следующих фото — тот же самый микрорайон Казимировка метров 100-200 дальше… Это дома 13, 15, 15А по улице Профсоюзной. Дома и дворы выглядят будто их вчера разбомбили. Так же выглядят большинство окраинных микрорайонов Могилева кроме центральных улиц и «элитных» новостроек.

Главное — по государственным СМИ показывать, как все прекрасно. И побольше строить ледовых дворцов и арок (с которых с населения принудительно деньги собирают)», - возмущена читатель.


популярное за неделю

Мнение

«Борщеварка» уже дает показания
«Борщеварка» уже дает показания Ирина Халип
Три шага к свободной Беларуси
Три шага к свободной Беларуси Андрей Санников
Белорусская модель: ни плана, ни рынка
Белорусская модель: ни плана, ни рынка Леонид Злотников
Власти хотят снять Светлану Тихановскую с выборов
Власти хотят снять Светлану Тихановскую с выборов Наталья Радина