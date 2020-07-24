Что прячется за декорациями для Лукашенко и его чиновников 2 24.07.2020, 14:39

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Пример из Могилева.

Читательница Charter97.org показала, как выглядят «потемкинские деревни» в Могилеве.

«На первом фото вдали мы видим красивый высокий забор на Минском шоссе в черте города Могилева (микрорайон Казимировка), который скрывает от очей начальства, которое ездит из Минска, бедную хату с покосившимся забором.

Причем я ни в коем случае не критикую бедность этой хаты! Потому что хозяин этой хаты может быть беден и болен. Я критикую созданную в Беларуси систему потемкинских деревень. Главное — красивый забор повыше, чтобы Лукашенко не видел! Главное, чтобы ему втирать, что все великолепно!

На следующих фото — тот же самый микрорайон Казимировка метров 100-200 дальше… Это дома 13, 15, 15А по улице Профсоюзной. Дома и дворы выглядят будто их вчера разбомбили. Так же выглядят большинство окраинных микрорайонов Могилева кроме центральных улиц и «элитных» новостроек.

Главное — по государственным СМИ показывать, как все прекрасно. И побольше строить ледовых дворцов и арок (с которых с населения принудительно деньги собирают)», - возмущена читатель.