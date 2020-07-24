Жигимантас Павильонис: Поддержим белорусов, которые борются за свободу 1 24.07.2020, 14:55

3,203

Жигимантас Павилёнис

В Вильнюсе выстроится живая цепь в поддержку перемен в Беларуси.

Депутат Сейма Литвы Жигимантас Павильонис призвал жителей Вильнюса участвовать в акции «Балтийский путь с белорусами», которая пройдет в литовской столице 27 июля, сообщает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе.

«27 июля исполнится ровно 30 лет с тех пор, как белорусский парламент провозгласил независимость от Советского Союза. К сожалению, после 25 лет диктатуры Лукашенко по-прежнему бросает в тюрьмы тех, кто осмелится бросить ему вызов. Лукашенко и Путин собираются вместе разрезать красную ленту на Островецком монстре в обмен на уничтожение свободы в Беларуси.

Люди доброй воли соберутся 27 июля в 7 вечера на площади В. Кудирки, чтобы встать в «Балтийский путь» с белорусами, которые сейчас борются за свободу своей страны», — сказал Павильонис.

Акция «Балтийский путь с белорусами» пройдет в Вильнюсе вечером 27 июля.

«Уже второй месяц подряд тысячи мирных белорусов борются за демократические и прозрачные выборы и за свое законное право избирать лидера страны и ее будущее. В 1989 году живая цепь объединила Вильнюс, Ригу и Таллинн как символ единства и силы стран Балтии в борьбе за независимость. Давайте объединимся 27 июля в живой цепи от Площади Независимости до Лукишской площади, где наши национальные герои погибли за «нашу и Вашу свободу», до Кафедральной площади, где Гедиминас ждет нас с мечом в руке», — говорят организаторы акции.

Акция начнется в 19.00 на площади В. Кудирки, где выступят белорусские активисты и литовские политики. После участники акции встанут в «живую цепь».