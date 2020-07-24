Украина создает международную платформу по деоккупации Крыма 2 24.07.2020, 14:49

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Туда собираются пригласить государства-гаранты украинской безопасности.

МИД Украины занимается созданием консультативной международной платформы по Крыму. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, передает в пятницу, 24 июля, пресс-служба правительства, пишет korrespondent.net.

Шмыгаль отметил, что МИД финализировал концепцию создания специального международного формата для Крыма - Международной платформы Крым - это Украина.

"На первом этапе это будет консультативно-координационный формат. Однако, в будущем мы не исключаем его превращения в переговорный", - заявил Шмыгаль.

По его словам, платформа должна заниматься всем спектром последствий оккупации: от гуманитарного до вопроса безопасности.

"Милитаризация Крыма влияет на безопасность Юго-Восточной Европы, в частности региона Черного, Азовского и Средиземного морей. Кроме того, существует потребность в улучшении координации и повышении эффективности санкционной политики, как и международной политики непризнания попытки аннексии Крыма в целом", - отметил премьер-министр.

Также Денис Шмыгаль добавил, что среди ключевых участников новой платформы Украина хотела бы видеть государства-гаранты украинской безопасности, в частности США, Великобританию, Францию и Германию как ключевую участницу Нормандского формата, а также региональных партнеров.

Государственный секретарь Соединенных Штатов в своей речи по случаю 80-летия Декларации Веллеса заявил, что США никогда не примут аннексию Крыма.