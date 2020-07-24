ЕС снова призвал белорусские власти немедленно освободить всех задержанных 4 24.07.2020, 15:18

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Действия силовиков в отношении журналистов и блогеров неприемлемы.

Евросоюз обеспокоен сообщениями о применении силы, задержаниях и штрафах в отношении журналистов и блогеров, которые освещают уличные протесты в Беларуси, заявил представитель ЕС 23 июля на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает naviny.by.

«Такие действия со стороны белорусских силовых органов неприемлемы, — говорится в заявлении. — Как отмечала представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и другие страны-члены ОБСЕ, журналисты играют ключевую роль в освещении событий, представляющих общественный интерес, и белорусские власти должны обеспечить им возможность выполнять свою работу».

В заявлении также выражается сожаление в связи с тем, что Беларусь своевременно не направила приглашение для наблюдения за выборам Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

ЕС ожидает, что белорусские власти обеспечат проведение свободной и честной избирательной кампании для всех без исключения кандидатов в президенты, а также не будут ограничивать возможности для национальных наблюдателей, учитывая отсутствие наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ.

ЕС также призвал белорусские власти немедленно освободить всех, кто был задержан в связи с нынешней президентской кампанией.

21 июля представители негосударственных СМИ Беларуси призвали власти прекратить преследование журналистов. Соответствующее обращение, которое подписали 213 журналистов, редакторов и блогеров, было направлено министру внутренних дел Юрию Караеву, генпрокурору Александру Конюку, председателю cовета республики национального собрания Наталье Кочановой и министру информации Игорю Луцкому.

В обращении отмечается, что «последние месяцы стали периодом крайне жестких репрессий в отношении журналистов независимых изданий в Беларуси».

«В ходе президентской кампании 43 корреспондента десятков СМИ были задержаны при исполнении служебных обязанностей. Последней каплей стало жестокое задержание журналиста «Радыё Свабода» Антона Трофимовича в центре Минска 15 июля после видеострима от ЦИК. При задержании сотрудники милиции сломали ему нос. В отношении Антона ведется административное производство по ст. 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица)», — говорится в обращении.

Задержания журналистов, работающих на уличных акциях, происходили в разных городах страны, некоторые — даже в прямом эфире, на глазах у десятков тысяч зрителей, подчеркивают представители СМИ. «Эти действия, — отмечалось в обращении, — нарушают ст. 198 Уголовного кодекса, которая определяет ответственность за «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста», и имеют одну цель — запугать журналистов и показать им и всему обществу, что законы не работают, когда есть более высокие политические интересы».

«Однако бесстыдство этих действий ведет к обратному эффекту. Циничное желание показать гражданам, насколько они беззащитны перед властью, в первую очередь дискредитирует саму власть», — убеждены авторы обращения.

С начала президентской избирательной кампании 190 человек получили суммарно 2.607 суток ареста по административным статьям, использованным в целях политического преследования, отмечают правозащитники. 333 человека получили штрафы общим размером более 265.275 рублей (более 110 тыс. долларов). Правозащитникам известно как минимум о 1.140 случаях произвольных задержаний, произошедших с 6 мая по 20 июля.