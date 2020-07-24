Словения собирается подарить всем странам Евросоюза пчел 1 24.07.2020, 15:10

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В этой стране сложилось особое отношение к пчеловодству.

Ассоциация пчеловодства Словении предлагает подарить всем странам ЕС по два пчелиных роя, когда займет место председателя Совета Евросоюза в 2021 году. Инициаторы хотят таким образом напомнить о важности пчел для сохранения биоразнообразия в Европе и о том, что его надо охранять всем странам ЕС сообща, пишет «Европульс».

В Словении сложилось особое отношение к пчеловодству. Именно благодаря Словении с 2017 года во всем мире 20 мая отмечают День пчел – в этот день в 1737 году родился словенский пчеловод и художник Антон Янша. Эту дату закрепила ООН. А в 2018 году слово «пчела» получило титул «Слово года» в Словении.

Пчел и других насекомых в Европе становится меньше, и восстановление их численности – один из приоритетов стратегии биоразнообразия Евросоюза до 2030 года, принятой в мае этого года.

Словения займет пост председателя Совета Евросоюза 1 июля 2021 года, сменив на этом посту Португалию. Страна-председатель Совета ЕС в течение полугода задает повестку для политических органов Евросоюза и обеспечивает их бесперебойную работу. До конца 2020 года этот пост занимает Германия.