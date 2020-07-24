Необычное хобби: индонезиец получил 32 диплома за 20 лет 2 24.07.2020, 15:14

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Фото: cnbcindonesia.com

Предпочтение он отдает точным наукам.

39-летний индонезиец Велин Кусума нашел себе необычное хобби — он не просто любит учиться, ему обязательно нужно получать подтверждение своих знаний. За последние 20 лет у него накопилось уже 32 диплома, пишет журнал «Нож».

Первый раз Кусума поступил в университет в 18 лет — тогда он получил диплом по промышленному проектированию. С тех пор мужчина не может остановиться.

Сейчас у него есть степени бакалавра по 11 предметам, три магистерские степени и 18 сертификатов о профессиональной переподготовке. Предпочтение Кусума отдает точным наукам: математике и информатике, но в его запасе есть дипломы по праву и государственному управлению.

Мужчина утверждает, что все знания, которые он получает, очень пригодились ему на практике. Он работает частным консультантом по всем тем дисциплинам, которые успел изучить, а также финансовым аналитиком.