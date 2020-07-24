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«Навальный LIVE»: Лукашенко уже проиграл

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  • 24.07.2020, 15:18
  • 17,997
«Навальный LIVE»: Лукашенко уже проиграл

Белорусы, возмущенные действиями диктатора, больше не собираются терпеть.

На Youtube-канале российского оппозиционера Алексея Навального вышла программа, посвященная событиям в Беларуси.

Авторы видео отмечают, что политическая реальность в Беларуси разделилась на два периода: до эпидемии коронавируса и после.

«Теперь люди, возмущенные действиями Лукашенко, больше не собираются терпеть. И хотя беспощадная белорусская пропаганда рассказывает о тотальном преимуществе Лукашенко, по всей стране почти каждый день проходят акции протеста. Люди выходят на улицу, отстаивая свое право выбирать», — считают авторы видео.


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