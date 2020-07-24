МИД Украины раскрыл данные «черных ящиков» сбитого в Иране самолета МАУ 6 24.07.2020, 15:25

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Фото: Reuters

Во Франции завершили расшифровку бортовых регистраторов самолета рейса PS752.

Результаты расшифровки информации из "черных ящиков" сбитого в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752 убедили всех участников расследования в том, что самолет сбили ракетой. Об этом 24 июля сообщила "Европейская правда" со ссылкой на данные Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

В министерстве подтвердили, что во Франции завершили расшифровку с параметрического (FDR) и языкового (CVR)бортовых регистраторов самолета рейса PS752.

"Результаты расшифровки информации с "черных ящиков", выполненной в лаборатории Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (Франция), убедили всех участников международного расследования в том, что катастрофа рейса PS752 произошла вследствие ракетной атаки", – рассказали в МИД.

По информации МИД, данные FDR показали, что с начала работы регистратора до момента остановки записи не обнаружили никаких технических отказов или других негативных факторов, которые могли повлиять на безопасность выполнения полета.

Информация с CVR тоже показала отсутствие отклонений в работе экипажа с момента запуска двигателей до остановки записи речевого регистратора.

В министерстве добавили, что комиссия по техническому расследованию продолжает работу, соблюдая международные практики технического расследования авиационных событий. В состав комиссии входят эксперты Национального бюро Украины по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

Иранские следователи 20 июля прибыли во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации вместе с бортовыми самописцами самолета "Международных авиалиний Украины".