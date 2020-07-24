До +29°С ожидается в Беларуси 25 июля 1 24.07.2020, 15:48

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На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди.

Дожди, грозы и до 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 25 июля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер прогнозируется южный, юго-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла. Днем будет плюс 20-26, в южных районах страны - 27-29 выше нуля.