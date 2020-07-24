Ученые идентифицировали неандертальскую женщину 12 24.07.2020, 15:54

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Женщина, названная Амуд-9, была ростом 160−166 сантиметров и весом около 60 килограмм.

Ученые из Национального исследовательского центра гуманитарных наук (Испания)определили, что найденные более 25 лет назад в пещере Амуд (Израиль)человеческие останки, принадлежат неандертальской женщине из позднего плейстоцена, пишет «Популярная механика».

Эта женщина, названная Амуд-9, была ростом 160−166 сантиметров и весом около 60 килограмм. Обычно эти параметры ученые узнают из анализа больших костей ног, но в этом случае сохранились только фрагмент большой берцовой кости, лодыжка и несколько фаланг. Поэтому ученые воспользовались математическими оценками, которые основаны на костях стопы.

«Знание таких параметров, как размер тела и пол, помогает нам узнать немного больше о том, на что были похожи неандертальцы» — рассказывает соавтор исследования Адриан Паблос.

Всего в течении 20 века в пещере Амуд ученые нашли 15 неандертальцев.