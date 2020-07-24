Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение 24 24.07.2020, 16:01

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Виктор Бабарико

Фото: belgazprombank.by

Генпрокуратура переквалифицировала одну из статей.

Незарегистрированному кандидату в президенты, экс-председателю «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

— Собранные по делу к настоящему времени доказательства — показания свидетелей и других обвиняемых, вещественные доказательства, иные документы и носители информации, полученные в ходе исполнения запросов об оказании правовой помощи от иностранных правоохранительных органов, дали основание для изменения и дополнения предъявленного обвинения. В связи с чем 24 июля 2020 года ему предъявлено новое обвинение, — сообщает пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура отмечает, что действия Виктора Бабарико по получению от представителей коммерческих структур незаконных денежных вознаграждений в общей сумме более 28 млн рублей и их распределению среди руководства ОАО «Белгазпромбанк», совершенные им как должностным лицом — председателем правления данного банка, переквалифицированы с ч.2 ст.431(дача взятки) на ч.3 ст. 430 УК как принятие должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы.

— Кроме того, в новом обвинении конкретизированы отдельные обстоятельства вменяемых ему преступлений.

Расследование по уголовному делу продолжается.

С целью уточнения обстоятельств преступных деяний орган уголовного преследования подготовил и направил ряд запросов об оказании правовой помощи в адрес компетентных учреждений Латвии, Эстонии, России, США, Великобритании, Турции, Виргинских (Британских) островов, Республики Кипр.

Напомним, правозащитники признали Виктора Бабарико политическим заключенным.