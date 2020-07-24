В глазах белорусов появилась искра 2 24.07.2020, 16:16

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Люди не просто вышли, а вывалили на улицы.

«Час назад у нас в Глубоком закончился митинг Светланы Тихановской, - пишет житель города Telegram-каналу «Баста!». - Это было нечто! Я всегда думал, что Глубокое спит мертвецким сном, что всем на все наплевать, «абы чарка и шкварка», но, оказалось, что я просто ошибался!

Люди не просто вышли, а вывалили на улицы, и не как зеваки, а как реальные участники митинга!

В глазах людей появилась искра, все понимают, что спать больше нельзя, все просыпаются и хотят действовать, чтобы поменять свою жизнь в лучшую сторону».

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