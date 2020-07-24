Борис Джонсон дал прогноз насчет пандемии в Великобритании 24.07.2020, 16:57

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Борис Джонсон

Фото: AFP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Также правительство страны намерено расширить программу вакцинации против гриппа.

Эпидемия коронавируса в Великобритании завершится к середине 2021 года, пишет «Гордон». Как пишет The Guardian, такое мнение высказал премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон на встрече с медиками в Лондоне.

"Думаю, что к середине следующего года это все будет позади", – отметил премьер.

Он, в частности, заявил, что правительство намерено расширить программу вакцинации против гриппа, чтобы ослабить давление на систему здравоохранения на случай, если зимой произойдет новая вспышка коронавирусной инфекции. В этой связи Джонсон назвал сторонников движения против вакцинации "чокнутыми".

Программа вакцинации в первую очередь будет нацелена на детей до семи лет, беременных женщин и людей старше 65 лет.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Великобритания – одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран в мире. В Соединенном Королевстве подтверждено почти 300 тыс. случаев заражения (девятое место в мире), более 45 тыс. из них – с летальным исходом (третье место в мире).