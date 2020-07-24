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Появились новые очаги COVID-19 в Минске

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  • 24.07.2020, 17:10
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Появились новые очаги COVID-19 в Минске

Врачи каждый день приезжают для проверки зараженных коронавирусом.

Читатели Сharter97.org сообщают об очагах Covid-19 в домах, расположенных в Минске по адресам: Лопатина, 15А, Матусевича, 78, Прушинских 30, Сурганова, 51, Якубовского, 36, Беды, 21.

«Медики приезжают каждый день - как на обычных скорых, так и на личных машинах. Иногда приезжают с санстанцией, которая проводит очень поверхностно дезинфекцию подъезда. Ни мне, ни соседям ничего не говорят, хотя нам известно, что в одной из квартир были зараженные еще в мае. Сейчас проверяют людей в двух квартирах», - рассказал читатель, живущий в доме №21 на улице Беды.


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