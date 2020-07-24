В Британии призвали пересмотреть лицензию кремлевского канала RT 24.07.2020, 17:34

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Ранее литовская комиссия по вопросам радио и телевидения запретила трансляцию каналов RT.

Лейбористская партия призвала медиарегулятор Великобритании Ofcom пересмотреть лицензию российского телеканала RT в свете "тревожных откровений" в недавнем докладе по России.

Об этом сообщает "Европейская правда" - со ссылкой на BBC.

Комитет по разведке и безопасности заявил, что Великобритания является "явно целью" для дезинформационных кампаний, и предположил, что имеются свидетельства "серьезных искажений в освещении, предоставляемом российскими государственными международными вещательными компаниями, такими как RT".

В письме регулятору министр культуры, средств массовой информации и спорта в теневом кабинете оппозиционной партии Джо Стивенс также указала на решение суда, в котором говорится, что репортажи RT причиняли "вред".

Стивенс сказала, что в отчете комитета "разъясняется роль, которую RT играет в распространении дезинформации и попытках более широкого политического влияния за рубежом со стороны России".

Она попросила Ofcom "срочно" пересмотреть лицензию RT.

Стивенс заявила, что лейбористы "привержены свободной прессе и множеству СМИ, но RT - противоположность этому". Она добавила, что компания нарушила код Ofcom более 20 раз с момента выхода в эфир в Великобритании.

Заместитель главного редактора RT Анна Белкина сказала, что регулятор должен был "быть полностью независимым регулятором" и предположила, что лейбористы оказывают "политическое давление" на Ofcom.

RT, официально известная как Russia Today, начала вещание на международном уровне в 2005 году, обещая "более сбалансированную картину" России. Российское государственное информационное агентство предоставляет услуги на английском, арабском и испанском языках и доступно более чем в 100 странах.

В 2018 году Ofcom оштрафовала сеть на 200 тысяч фунтов за нарушение правил беспристрастности телевидения в семи программах, посвященных отравлению в Солсбери.

Напомним, Литовская комиссия по вопросам радио и телевидения запретила трансляцию каналов RT из-за связей с российским пропагандистом Дмитрием Киселевым, который находится под санкциями ЕС.