Государство требует 160 тысяч рублей налогов от Красного костела 5 24.07.2020, 17:27

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фото: ovchinnikova irina (shutterstock)

Тем временем суд отменил штраф приходу.

Минский городской суд отменил решение Московского суда от 8 июня, согласно которому приход Красного костела за самовольное строительство (арт . 21.12 КоАП) был наказан штрафом в 1350 рублей, передает «Радыё Свабода».

Иск подавало подразделение Мингорисполкома-КУП «Минское наследие», которое составило административный протокол за то, что приход якобы поставил в подземной части плебании две легкие перегородки.

Это посчитали перепланированием помещений. Раньше там был гараж, и прихожане считают, что никакого перепланирования не было. К тому же сама перегородка там находится с 2013 года. Она не фигурирует в технических паспортах, которые передало «Минское наследие», но на самом деле существует там очень давно.

Приход обжаловал решение Московского суда в городском суде

Адвокат сказал в суде, что установление перегородок не является модернизацией и на это не требуется разрешительная документация. В этих помещениях будет проведена реконструкция на основании проекта Министерства культуры и КУП «Минское наследие», там установят новые перегородки и сохранят нынешние.

Ксендз Завальнюк, не имеющий строительного образования, подписал в декабре 2019 года акты приема технической документации, согласно которым этих перегородок не было. Но они существовали еще до передачи всего комплекса зданий прихода по договору безвозмездного пользования.

«Он не знал этих обстоятельств и подписал техническую документацию, которая зафиксирована на бумаге и не делает отметок, что в помещении сделана перепланировка», - сказал адвокат.

Ранее приходу пришло сообщение, что он должен выплатить государству более 160 тысяч рублей налогов. Верующие начали сбор подписей под обращением к Лукашенко, чтобы комплекс зданий Красного костела передали приходу.

Для прихода это «неподъемные, а также несправедливые» выплаты

Согласно распоряжению Лукашенко от 13 сентября 2013 года комплекс Красного костела из республиканской собственности передан в коммунальную собственность города Минска и в безвозмездное пользование прихода святых Симона и Елены. Мингорисполком же передал его в хозяйственное управление КУП «Минское наследие».

После реконструкции комплекса Красного костела в 2018-2019 годах приход заставляют дополнительно, сверх коммунальных платежей, ежемесячно платить КУП «Минское наследие» 12 950,39 рублей — за земельный налог, амортизацию и налог на недвижимость. Согласно «Минскому наследию», эти выплаты проистекают из договора безвозмездного пользования. Документы с требованием оплаты приход получил в первом квартале 2020 года.

Сейчас задолженность прихода перед КУП «Минское наследие» составляет более 160 тысяч рублей.

Поскольку здания комплекса Красного костела принадлежат не религиозной общине, а предприятию «Минское наследие» на праве хозяйственного управления, приход утратил право на налоговые льготы по земельному налогу и налогу на недвижимость, которые гарантированы законодательством.

Приход не раз обращался к государственным властям с просьбой восстановить историческую справедливость и передать ей комплекс Красного костела, однако безрезультатно. Последний раз такую просьбу приход направил в Мингорисполком в мае 2020 года. Мингорисполком ответил, что теперь не видит оснований для передачи здания костела и плебании в собственность религиозной общины.

Как говорится в заявлении курии Минско-Могилевской архиепархии, за всю историю существования комплекса Красного костела государство впервые приняло финансовое участие в реставрации. Однако на протяжении почти 30 лет эти здания восстанавливались и поддерживались силами религиозного сообщества. Во время реставрации приход приобрел три дорогих бронзовых колокола, которые установлены на башне костела.

Курия Минско-Могилевской архиепархии не видит реальной возможности платить ежемесячно 12 950,39 рублей, как этого требует КУП «Минское наследие», так как для прихода эти выплаты «неподъемные, а также несправедливые».

«Получается так, что государство, не спрашивая у прихода, как будто одолжило ей и теперь требует возвращения. Но об этом не было речи перед началом реставрации», - говорится в заявлении.

Курия Минско-Могилевской архиепархии призвала государственные власти пересмотреть свое решение, передать комплекс зданий Красного костела прихода «и тем самым восстановить право пользования налоговыми льготами в соответствии с законодательством».

«Налоги не такие большие, как у Красного костела»

Возникают ли подобные ситуации в Белорусской Православной Церкви?

Председатель Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергей Лепин сказал, что приходы, которые справляют богослужения не в собственных помещениях, а, например, в жилых зданиях, на арендных площадях, платят соответствующие налоги.

«Просто они не такие большие, как у Красного костела, так как общий налог делится на всех пользователей площади здания, как в многоквартирных домах, например, - пояснил протоиерей Сергей Лепин. - Обычно это не такие большие налоги. Разница в их размерах, если она есть, - это разница размеров налогов для юридических и физических лиц».