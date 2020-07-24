На всех авиарейсах в ЕС маски будут обязательными 24.07.2020, 17:18

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фото с сайта: epravda.com.ua

Новое правило касается пассажиров от шести лет.

Министры транспорта стран Европейского Союза достигли соглашения о санитарных мерах, применяемых к самолетам, совершающим рейсы на континенте.

Об этом заявил немецкий министр транспорта Андреас Шойер, сообщает "Европейская правда" - со ссылкой на SudInfo.

Одним из главных правил будет обязательное ношение масок для лица всеми пассажирами старше 6 лет.

Другие меры, принятые во время совещания по видеоконференции, включают обязательство чаще дезинфицировать самолет, улучшать информирование пассажиров и обеспечивать безопасное расстояние, даже если это приводит к длинным очередям.

Большинство авиакомпаний уже обязывают пассажиров носить маски при посадке в самолет и на борту самолета, но дети часто освобождаются от этого требования.

Маски также являются обязательными во многих европейских аэропортах.

Напомним, Бельгия с субботы введет "масочный режим" в общественных местах, во Франции такое требование действует уже с 20 июля.