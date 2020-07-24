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«Приходите, чтобы почувствовать атмосферу свободы и единства»

  • 24.07.2020, 18:15
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«Приходите, чтобы почувствовать атмосферу свободы и единства»

В Могилевской области в воскресенье пройдут пикеты в поддержку Светланы Тихановской.

Об этом написал телеграм-канал «Страна для жизни»:

- Друзья, приходите на встречи-митинги с доверенными лицами Светланы Тихановской в своём городе!

Приходите ради себя. Ради своей семьи. Ради тех, кто сейчас сидит, чтобы вы вышли. Приходите, чтобы почувствовать атмосферу свободы и единства. И не забывайте о главном: приводите с собой друзей, родителей, бабушек и дедушек.

Все мы разные, но у нас одна цель — честные выборы. Для достижения этой цели важен каждый белорус!

26 июля, воскресенье

Пикет в Быхове с 12:00 - 14:00 пл. Октябрьская, районный Центр культуры.

Пикет в Черикове с 17:00 — 19:00 ул. Кучерявого, стадион.


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