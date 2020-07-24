Какая погода ждет белорусов в выходные 24.07.2020, 18:37

Прогноз синоптиков.

Этой ночью минимальная температура воздуха по стране в основном была +5…9°С. Для июля это необычно свежо. В ближайшие сутки прохладный воздух постепенно будет смещаться на восток за пределы Беларуси, а на смену ему с Западной Европы атмосферные фронты начнут поставлять теплые воздушные массы. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

В субботу, 25 июля, ожидается облачно с прояснениями. Ночью по северо-западу, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8…14°С, максимальная днем +20…26°С, в южных районах +27… 29 °C.

В воскресенье, 26 июля, ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно по юго-востоку республики, кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10…17°С, днем +21…27°С,

по юго-востоку до +29°С.

В понедельник, 27 июля, сохранится влияние теплых воздушных масс и фронтальных разделов, смещающихся с Карпат. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в основном по южной половине, днем на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11…18°С, днем от +21°С по северо-западу, где ожидается много плотных облаков, до +31°С по юго-востоку республики.