Как Хабаровск ломает кремлевскую вертикаль Эль Мюрид

24.07.2020, 18:48

Эль Мюрид

Всеобщий отказ путинскому режиму в легитимности неизбежно станет его концом.

Хабаровские протесты постепенно начинают порождать конкретные политические лозунги.

Хватит править!

Так, среди протестующих большую популярность обрело требование «об отставке Путина до 1 сентября».

Конечно, требование на данном этапе невыполнимое, но именно здесь как никогда актуальна фраза: «Будьте реалистами, требуйте невозможного».

Хабаровчан возмутила формулировка отстранения Фургала: «В связи с утратой доверия» и теперь они требуют, чтобы Путин ушел в отставку ровно по той же причине.

Вначале это надежда на то, что случился сбой и «наверху» его исправят.

Первые выступления – это почти всегда челобитная: мудрое руководство разберется.

Отказ в легитимности ВВ и станет концом

Однако, очень быстро приходит осознание, что руководство и есть проблема, и уж точно не является решением. Тогда и возникает понимание: без коренного переустройства негодной системы вместе с ее носителями все останется по-прежнему.

Поэтому переход любого протеста в обанкротившемся государстве в политическую плоскость неизбежен.

При этом для того, чтобы убрать ворье из власти, необязательно массовое вооруженное восстание, а вот массовое и повсеместное понимание того, что эту питерскую гопоту пора списать в утиль, и есть необходимое условие свержения преступного режима.

Оно не является достаточным, но всеобщий отказ путинскому режиму в легитимности неизбежно станет его концом. И Хабаровск показывает, что этот путь можно пройти довольно быстро.

Эль Мюрид, inforesist.org