Как Хабаровск ломает кремлевскую вертикаль
- Эль Мюрид
- 24.07.2020, 18:48
Всеобщий отказ путинскому режиму в легитимности неизбежно станет его концом.
Хабаровские протесты постепенно начинают порождать конкретные политические лозунги.
Хватит править!
Так, среди протестующих большую популярность обрело требование «об отставке Путина до 1 сентября».
Конечно, требование на данном этапе невыполнимое, но именно здесь как никогда актуальна фраза: «Будьте реалистами, требуйте невозможного».
Хабаровчан возмутила формулировка отстранения Фургала: «В связи с утратой доверия» и теперь они требуют, чтобы Путин ушел в отставку ровно по той же причине.
Вначале это надежда на то, что случился сбой и «наверху» его исправят.
Первые выступления – это почти всегда челобитная: мудрое руководство разберется.
Отказ в легитимности ВВ и станет концом
Однако, очень быстро приходит осознание, что руководство и есть проблема, и уж точно не является решением. Тогда и возникает понимание: без коренного переустройства негодной системы вместе с ее носителями все останется по-прежнему.
Поэтому переход любого протеста в обанкротившемся государстве в политическую плоскость неизбежен.
При этом для того, чтобы убрать ворье из власти, необязательно массовое вооруженное восстание, а вот массовое и повсеместное понимание того, что эту питерскую гопоту пора списать в утиль, и есть необходимое условие свержения преступного режима.
Оно не является достаточным, но всеобщий отказ путинскому режиму в легитимности неизбежно станет его концом. И Хабаровск показывает, что этот путь можно пройти довольно быстро.
Эль Мюрид, inforesist.org