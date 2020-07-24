Один за всех, и все за одного 24.07.2020, 19:36

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Фото: tut.by

Белорусский Флешмоб солидарности продолжается.

Белорусы проснулись. В городах нашей страны проходят массовые митинги сторонников перемен. В это же время, продолжается Флешмоб солидарности в 19:00 в разных формах.

Таким образом белорусы проявляют солидарность с политзаключенными и сторонниками перемен. Продолжается и волна международной солидарности.

Новые фото и видео - от участников Флешмоба солидарности.

19:00 "Погоня" - в окне, "Погоня" - из колонок ✊

19:00 "Стены рухнут!" - прямо в центре Мозыря! 👍

19:00 Традицией стало и вывешивание национальных флагов. Минск, улица Аэродромная.

19:00 Флешмоб солидарности. Уже больше месяца в 19:00 белорусы выходят на балконы в поддержку политзаключенных и медиков!