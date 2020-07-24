«Тараканья власть достала до основания» 2 24.07.2020, 19:00

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Всем огромное уважение, кто выходит на пикеты свободы!

Об этом пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь»:

- Когда вы последний раз видели Новополоцк и Глубокое в контексте протестных акций?– Никогда!

Сегодня люди по всей Беларуси готовы выйти и обозначить собственную позицию. Позицию того, что тараканья, маразматическая власть достала до основания. Позицию того, что народ Беларуси в решительной готовности к переменам и уже не видит преград, ибо дальше – хуже.

Нам не страшно. Страшно им. Им страшно за свои дворцы и самолеты, им страшно за персональный бизнес и офшоры. За свою жизнь и свободу им страшно, в конце концов. Правильно, пусть бояться.

А мы и дальше будем выходить за прекрасную, независимую и нашу Беларусь!

Всем огромное уважение, кто выходит на пикеты свободы!