Россияне мобилизуются 2 24.07.2020, 19:49

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Гражданское общество РФ активно борется.

"Открытая разработка месторождений, ядерные отходы, чрезмерная квартплата: российские граждане мобилизуются. Однако инициативы даются тяжело - не только из-за государственной власти", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau (перевод — inopressa.ru).

"На протяжении месяца сотни местных жителей и экоактивистов протестуют против углепогрузочной станции, которую компания "Разрез Кузнецкий Южный" собирается построить в 300 метрах от поселка Черемза в сибирском промышленном регионе Кемерово. Они протестуют против угольной пыли, которая будет подниматься со станции, против нового, расположенного в 20 км угольного разреза. И против 51 открытого котлована, которые все больше усеивают территорию кратерами, зимой окрашивают снег в черный цвет и забирают у местных жителей 3 года жизни в сравнении со среднестатистической продолжительностью жизни в России", - отмечает журналист Штефан Шолль.

"Пятеро моих друзей умерли от рака", - говорит Алина Морозова, фотограф и мать двоих сыновей из соседнего городка Мыски. Она одна из первых объявила голодовку в лагере протестующих. "Я не хочу умирать, не хочу, чтобы умирали мои дети", - говорит она. Она намерена стоять здесь до конца: "Я также не хочу, чтобы однажды мои дети стали меня проклинать за то, что я не боролась за их здоровье".

"Российские граждане мобилизуются. В 2019 году они защищали леса в Архангельске от свалок мусора из Москвы и парк в Екатеринбурге от еще одного православного собора. (...) Но зачастую группы активистов терпят неудачу из-за слишком малого числа участников и безжалостного давления со стороны государственной власти. В основном российское гражданское общество борется за свое существование", - говорится в статье.

На юго-востоке Москвы военное предприятие десятилетиями складировало радиоактивные отходы, теперь там собираются построить мост. "Мэр Сергей Собянин заверил, что "незначительные следы загрязнения" не мешают строительству. Хотя "Гринпис" зарегистрировал пять очагов радиации с излучением до 1,62 мкЗв/час - что в 8 раз превышает нормальные показатели. Здесь залегают торий-232, радий-226, прочие радионуклиды, кроме того свинец, мышьяк, кадмий и другие химические яды", - подчеркивает автор статьи.

"В марте государственное предприятие "Радон", ответственное за удаление радиоактивных веществ, начало вынимать грунт. В воздух поднялись облака пыли; в образце, взятом на высоте 500 метров, были обнаружены радионуклиды".

"Люди в Сабурово открывают окна только во время дождя, опасаясь пыли. Но многие начали снимать происходящее на хорде с балконов. Другие публикуют видео, собирают деньги, покупают измерительные приборы. "Кампания - это муравейник, - говорит ветеран антиядерного движения Андрей Ожаровский, - каждый что-то делает и в итоге это работает".

"За 1200 евро в пересчете на европейскую валюту они купили старый микроавтобус "Соболь", из которого они охраняют подъезд к ядерной свалке. Когда в марте приехала строительная техника, около 600 местных жителей на протяжении трех дней защищали автобус от полицейских. Пожилые женщины, взявшись под руки, пели военную песню: "И значит, нам нужна одна победа, одна на всех...". Однако для этой победы протестующих, вероятно, должно было быть 60 тыс. человек", - пишет Frankfurter Rundschau.

"Во время протестов были задержаны 63 мужчины, большинство из них приговорены к денежным штрафам. Активисты снова собирают деньги. "Мы решили не учреждать НПО, - поясняет бывшая журналистка Катя Максимова. - Потому что так ты рискуешь, что государство увидит в тебе врага, заподозрит тебя в том, что тебе кто-то платит. Это опасно". Министерство юстиции охотно включает гражданские инициативные группы в черный список "иностранных агентов".

"Государство организовало для себя псевдогражданское общество, - высказывает свое недовольство московский юрист Константин Крохин. - Общественная палата, или Общероссийский народный фронт, или общественные советы, в которые каждое ведомство сажает своих людей".

"Многие граждане стараются держаться в стороне, - продолжает издание. - "Активно участвуют 5%, - говорит историк Галина Иванова, активистка группы москвичей, мобилизующей людей выступать против управляющей компании, устанавливающей чрезмерно высокие цены на коммунальные услуги. - 30% настроены положительно, они участвуют, когда их о чем-то попросишь". Но две трети жителей, по ее словам, многие годы вовсе не замечали конфликта в их доме".

"Другие активисты жалуются, что большинство их соотечественников объединили в себе страх и покорность советских людей с инертностью граждан-потребителей. "По телевидению говорят, что на хорде нет радиации, - говорит Катя Максимова о свалке ядерных отходов на юго-востоке Москвы. - Многие люди хотят в это верить. Это удобнее, чем каждый день бояться радиоактивной пыли".

"Черемза считается мирным палаточным лагерем, защитники окружающей среды организовывают детские праздники, концерты и турниры по волейболу. Но каждый день к ним наведываются полицейские в штатском, фотографируют всех присутствующих. "Мы думаем, они собирают материал для дальнейших репрессий в отношении нас", - говорит Алина".

"Недавно мэр Москвы Собянин должен был открывать новую станцию МЦД в районе Печатники. Активисты антиядерного движения поставили свой ярко раскрашенный микроавтобус на ближайшей стоянке, чтобы его заметило телевидение. Утром все шины были проколоты, сломан кардан и залито что-то в бензобак. Нескольких осматривавших повреждения активистов, в том числе женщину с двухгодовалой дочкой, задержали как предполагаемых нарушителей порядка. По-видимому, власть хочет отучить от всякой инициативы даже маленьких детей", - констатирует Frankfurter Rundschau.