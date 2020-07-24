Светлана Тихановская: В этом году все можно и нужно изменить 1 24.07.2020, 20:06

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Кандидат в президенты Беларуси выступила на митинге в Витебске.

В Витебске прямо сейчас проходит пикет в поддержу кандидата в президенты Светланы Тихановской. Он начался в 19:00 в Парке культуры и отдыха железнодорожников и собрал около 10 тысяч человек.

Люди овациями встречали представителей объединенного штаба. На пикете выступила Светлана Тихановская:

- Сергей верил, что он прав, что страну нужно менять. Он очень смелый и отважный человек. Он понял, что нельзя, чтобы народ Беларуси так жил. И по просьбе людей он решил баллотироваться в президенты. Я как верная жена, следила за его работой и приняла решение за него подать документы, так как ему не дали такой возможности. И меня зарегистрировали. На тот момент я вообще не думала, что я совершаю поступок с большой буквы. Я просто хотела поддержать мужа. И теперь я вам хочу сказать, что женщины тоже могут быть наравне с мужчинами. Это придало мне сил! Верым! Можам! Пераможам!

Свободу политзаключенным! Ребята сидят ни за что.

В этом году все можно и нужно изменить. Я не сдалась благодаря вам и вашей поддержке.

Власти не поняли, что угроза для них не кандидаты, а весь народ Беларуси.

Я пойду до победы и до конца вместе с вами! Этот год должен стать переломным. Пожалуйста, поверьте в это. В этом году мы должны решить, будем ли мы жить в мечтах и обещаниях, либо же в стране, в которой заслуживаем.

Сергей не падает духом. Вчера был суд. Ему дали сутки за законный пикет по сбору подписей. Не забывайте о политзаключенных. Пишите им письма. Когда я стану президентом Беларуси, то первым делом будут освобождены политзаключенные. Второй пункт - объявление новых и честных выборов. Все смогут принимать участие в этих выборах.

Я люблю своих детей, своего мужа и я люблю Беларусь. Я хочу дать вам право выбора!