Фотофакт: Лида 24 июля

Фотофакт: Лида 24 июля1
- 24.07.2020, 22:56
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Жители разных городов Беларуси показывают свое стремление к переменам.
В Лиде прошел пикет в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Фото и видео с пикета опубликовал телеграм-канал «Страна для жизни».
Многие участники митинга держат портреты политзаключенных и национальные флаги.
Сегодня уже состоялись массовые митинги в Глубоком, Новополоцке и прямо сейчас проходит митинг в Витебске.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию из Витебска.