закрыть
24 июля 2020, пятница, 23:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Фотофакт: Лида 24 июля

1
  • 24.07.2020, 22:56
  • 6,771
Фотофакт: Лида 24 июля

Жители разных городов Беларуси показывают свое стремление к переменам.

В Лиде прошел пикет в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Фото и видео с пикета опубликовал телеграм-канал «Страна для жизни».

Многие участники митинга держат портреты политзаключенных и национальные флаги.

Сегодня уже состоялись массовые митинги в Глубоком, Новополоцке и прямо сейчас проходит митинг в Витебске.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию из Витебска.


популярное за неделю

Мнение

«Борщеварка» уже дает показания
«Борщеварка» уже дает показания Ирина Халип
Три шага к свободной Беларуси
Три шага к свободной Беларуси Андрей Санников
Белорусская модель: ни плана, ни рынка
Белорусская модель: ни плана, ни рынка Леонид Злотников
Власти хотят снять Светлану Тихановскую с выборов
Власти хотят снять Светлану Тихановскую с выборов Наталья Радина