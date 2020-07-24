Фотофакт: Лида 24 июля 1 24.07.2020, 22:56

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Жители разных городов Беларуси показывают свое стремление к переменам.

В Лиде прошел пикет в поддержку кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Фото и видео с пикета опубликовал телеграм-канал «Страна для жизни».

Многие участники митинга держат портреты политзаключенных и национальные флаги.

Сегодня уже состоялись массовые митинги в Глубоком, Новополоцке и прямо сейчас проходит митинг в Витебске.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию из Витебска.