Жительница Новополоцка: Все понимают, что в этот раз всё в наших руках 1 24.07.2020, 20:27

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В Новополоцке на пикет Светланы Тихановской приходили целыми семьями.

- Какая же Светлана Тихановская всё же молодец! - пишет телеграм-каналу «Баста» жительница Новополоцка. - У нас на пикете собралось столько народа, сколько кажется ни разу ни на какой праздник не собиралось.

Такого я не помню, хотя живу тут уже 33 года! Люди слушали, раскрыв рты просто, поддержка толпы была видна невооруженным взглядом, это было что-то поразительное. Мы пришли всей семьей, с мужем и его братьями с их семьями, все работают на "Нафтане", и все понимают, что в этот раз все в наших руках. Все получится, нужно прийти и поддержать Светлану, потому что она поддерживает всех нас!