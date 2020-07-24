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Сенаторы Чехии солидарны с белорусами

  • 24.07.2020, 20:33
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Сенаторы Чехии солидарны с белорусами

Сенат Парламента Чехии выступил с заявлением.

Преследование и заключение под стражу кандидатов в президенты вызывает серьезные сомнения по поводу избирательного процесса в Беларуси, такое заявление распространил Сенат Парламента Чехии, передает «Белсат».

Сенаторы чешского парламента высказали слова солидарности с белорусами. Парламентарии высказались, что граждане Беларуси имеют право свободного волеизъявления в вопросах дальнейшего управления страной.

«Последовательное следование принципам правового государства и справедливой демократической состязательности является необходимым условием процесса приближения к Европейскому Союзу, что, в свою очередь, является целью политики Восточного партнерства», – напомнили парламентарии Чехии.


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