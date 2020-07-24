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«Таракан с трона скоро свалится, потому что нас больше и мы сильнее»

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  • 24.07.2020, 20:39
  • 4,266
«Таракан с трона скоро свалится, потому что нас больше и мы сильнее»

Житель Витебска поделился впечатлениями от пикета Светланы Тихановской.

- У меня сегодня был выбор, пойти к Светлане Тихановской на пикет с сыновьями, или во Флешмобе ежедневном поучаствовать, я выбрал первое, - пишет телеграм-каналу «Баста» житель Витебска. - Сели с сыновьями в машину, но как-то неожиданно попали в легкую такую пробку, потому что не одни мы хотели на пикет.

19:00 застало нас в дороге, и я, конечно, открыл окно, сконнектил телефон с плеером и на всю катушку заиграла песня «Стены рухнут» у меня из машины.

Тем приятней было, что все кто проезжал рядом, все почти сигналали и поднимали в знак солидарности кулак верх!

Ребят, спасибо вам, я реально благодарен всем, кто проявил солидарность! Мы вместе, и это главное!

Приехали на пикет с небольшим опозданием и там я просто был поражен, столько народа, столько счастья в одном месте я не видел никогда!

Все прямо чувствуют это друг от друга, что мы сила, что мы сможем. Да мы уже смогли, тараканище вон с трона скоро свалит, потому что нас больше и мы сильнее!

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