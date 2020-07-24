«Витебск сегодня восстал и это произошло по двум причинам» 7 24.07.2020, 20:53

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Белорусы готовы бороться за свой выбор 9 августа.

- Сегодня Витебск просто восстал, - пишет телеграм-каналу «Баста» участник митинга. - Я считаю, что все это произошло по двум причинам.

Первая - это народная ненависть к «Сашке-таракану». Он сделал всё, чтобы его презирали до такой степени. Он убивал нас 26 лет нищетой, безработицей и безысходностью и добил бездействием в эпидемию, при которой из-за его наплевательства у нас в Витебске не осталось ни одного человека прямо или косвенно не пострадавшего от "ковида". Закончил он целенаправленным мором населения нашего города.

Вторая - это народная любовь к Сергею Тихановскому, ко всем тем, кто боролся и борется за свободу и в Витебске, и в Беларуси. Светлана сумела стать ее символом, расположить к себе нас, потому что она - человек, также как и мы пострадавший от таракана, она понимает нас, знает все беды людей не понаслышке.

Да, смело говорю - Витебск сегодня восстал, я был на пикете, я видел уверенность людей в себе и в победе. Мы готовы биться за наш выбор 9 августа.

Света, спасибо, мы с тобой!

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