Сколько в Минске стоит собрать ребенка в школу 2 24.07.2020, 21:05

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Фото: Александр КОРОБ

Что и почем предлагают магазины для младших школьников.

Журналист kp.by Ольга Шуманcкaя прошлись по магазинам и посмотрели, что и почем предлагают магазины для младших школьников, сравнили цены в интернете и в сэконд-хенде.

Одеть мальчика не дешевле, чем девочку

Первым делом направляюсь в ГУМ. В отделе детских товаров оживленно и, несмотря на будний день, стоят длинные очереди, хотя школьный базар здесь еще не открыли.

Прицениваюсь к рюкзакам. Разброс цен существенный. Обычные тканевые рюкзаки с простеньким дизайном - по 40 - 50 рублей, ранцы с плотными стенками - около 100, стильные модели - по 130.

С выбором одежды проблем нет, но цены на детскую одежду практически не отличаются от цен на взрослую. Сарафан или платье на «первый раз в первый класс» обойдется в 70 - 100 рублей. Блузка - 45 - 55 рублей, юбка к ней - 50 - 60. Но если внимательно изучить ассортимент, то можно найти юбки и по 20 - 30 рублей. Не обойтись без верхней одежды - милая курточка на девочку стоит 70 рублей.

Многие мамы девочек думают, что мальчиков одеть проще и дешевле. Но нет! За джемпер в деловом стиле нужно отдать около 40 рублей, недорогой костюм на младшего школьника - 84 рубля, а стильный пиджак - 100 - 140 рублей плюс брюки к нему - еще 60. Разве что рубашки стоят дешевле блузок - есть и по 10 рублей. Никак не обойтись без спортивного костюма - в ГУМе висят по 60 - 80 рублей.

Дни школьника и скидки

Еще одно популярное у родителей место для покупки школьных товаров - ЦУМ. Здесь ассортимент и цены примерно такие же, как в ГУМе, но уже начались сезонные скидки на деловую одежду для мальчиков и девочек, а еще каждую среду здесь проходят Дни школьника, в которые магазин делает скидки до 50% на канцелярию, одежду, обувь и рюкзаки. Но «до 50%» не значит, что все за полцены - такой может быть скидка лишь на отдельные модели. Впрочем, в другие дни тоже можно попасть на неплохие акции. В четверг, когда я была в ЦУМе, там были скидки на спортивную обувь для мальчиков: она подешевела с 70 - 90 рублей до 40 - 50. А вот без скидок цены на обувь выглядят не так привлекательно: теплые ботинки и на мальчика, и на девочку стоят под 100 рублей, сменная обувь для школы - около 70.

Дешевле всего - в секонд-хэнде

За покупками можно направиться и в крупный мультибрендовый торговый центр. Магазины популярных торговых сетей уже подготовили ассортимент официально-делового стиля. Варианты, представленные здесь, не только выглядят более современно и стильно, но и стоят существенно дешевле. Так, черное платье-сарафан с аккуратными рюшами стоит всего 22 рубля, блузка - 20. Дешевле здесь обойдется и спортивная обувь - ее можно купить за 19 - 30 рублей.

И, конечно же, дешевле всего можно одеть ребенка в секонд-хенде, особенно это касается спортивной одежды - комплект может стоить и 10 рублей. Хотя здесь же можно найти и куртки, и симпатичные платья по 10 - 15 рублей. Существенно дешевле здесь и обувь, но все же это вариант для тех, у кого есть время на поиски, ведь чтобы найти хорошую вещь, нужно объехать не один сэконд.

Минчанка Ольга, дочка которой сейчас переходит в третий класс, поделилась своим опытом сборов ребенка в школу. Этот процесс она всегда откладывает на конец лета.

- Я закупаюсь в последнюю неделю августа, потому что ребенок быстро растет, и в конце августа я буду точно знать нужный размер, - делится личным опытом Ольга. - Тем более, у меня очень высокая девочка, ей трудно размер подобрать. В прошлом году, когда начали выбирать одежду, поняли, что она стоит диких денег. На школьных базарах кофточка, которая нас устраивала по качеству, стоила около 100 рублей. Обувь нам нужна специальная, с ортопедическими стельками, она не бывает дешевой - около 100 рублей пара, а за год уходит три пары сменной обуви. В прошлом году повезло купить хорошую обувь в Вильнюсе со скидкой, в пересчете на белорусские получилось по 25 рублей пара. И еще мне сильно помогли в подготовке к школе секонд-хэнды - я купила там дочке три качественных стильных платья по 12 рублей.

Но даже с расчетом на покупку одежды в секонд-хэнде подготовка к школе весьма накладна для бюджета Ольги - деньги на покупку одежды, обуви и канцтоваров она откладывает заранее, так как в прошлом году у нее на эти нужды ушла сумма, которая больше ее месячной зарплаты в 1,5 раза.

Сколько стоит подготовить ребенка к школе?

При подсчете учитывались самые низкие цены из тех, которые мы увидели, объехав два универмага и два крупных торговых центра.

Девочка

Куртка - 60 рублей

Повседневное платье (2 штуки) - 50 рублей

Блузка (2 штуки) - 52 рубля

Колготки (7 штук) - 35 рублей

Кроссовки - 30 рублей

Спортивный костюм - 40 рублей

Обувь повседневная - 50 рублей

Обувь сменная - 50 рублей

Тетради, канцелярия - 50 рублей

Рюкзак - 70 рублей

Итого: около 490 рублей.

Мальчик

Куртка - 70 рублей

Повседневный костюм (2 штуки) - 80 рублей

Рубашка (3 штуки) - 30 рублей

Носки (7 пар) - 25 рублей

Кроссовки - 30 рублей

Спортивный костюм - 40 рублей

Обувь повседневная - 50 рублей

Обувь сменная - 50 рублей

Тетради, канцелярия - 50 рублей

Рюкзак - 70 рублей

Итого: около 495 рублей.