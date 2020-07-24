Витебск продолжает гудеть

Витебск продолжает гудеть4
- 24.07.2020, 21:37
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Впечатляющее видео из города, который хочет перемен.
Сегодня, 24 июля, кандидат в президенты Светлана Тихановская посетила Витебск. В Парке культуры и отдыха железнодорожников собралось более десяти тысяч сторонников перемен.
Кандидата в президенты сопровождали представители объединенного штаба Вероника Цепкало и Мария Колесникова.
Телеграм-канал «Наша ніва» опубликовал впечатляющее видео из Витебска, который и после митинга продолжает гудеть: