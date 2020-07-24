закрыть
24 июля 2020, пятница, 23:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Витебск продолжает гудеть

4
  • 24.07.2020, 21:37
  • 7,529
Витебск продолжает гудеть

Впечатляющее видео из города, который хочет перемен.

Сегодня, 24 июля, кандидат в президенты Светлана Тихановская посетила Витебск. В Парке культуры и отдыха железнодорожников собралось более десяти тысяч сторонников перемен.

Кандидата в президенты сопровождали представители объединенного штаба Вероника Цепкало и Мария Колесникова.

Телеграм-канал «Наша ніва» опубликовал впечатляющее видео из Витебска, который и после митинга продолжает гудеть:


популярное за неделю

Мнение

«Борщеварка» уже дает показания
«Борщеварка» уже дает показания Ирина Халип
Три шага к свободной Беларуси
Три шага к свободной Беларуси Андрей Санников
Белорусская модель: ни плана, ни рынка
Белорусская модель: ни плана, ни рынка Леонид Злотников
Власти хотят снять Светлану Тихановскую с выборов
Власти хотят снять Светлану Тихановскую с выборов Наталья Радина