Вихрь стихийного восстания 24.07.2020, 21:48

3,148

Фото: ТАСС

У россиян есть шанс вырваться из болота.

В Хабаравске впервые за то время, которое прошло после развала «совка», удалось пусть пока и робкое, но главное – стихийное восстание. Там люди впервые ощутили вкус самоорганизации. Насколько он там сможет закрепиться – трудно сказать, но скорее всего, ситуация откатится, пишет украинский блогер Anti-colorados для inforesist.org.

Тем не менее, для них это совершенно новый опыт, когда столько людей поднялось не по призыву вождя, лидера или партии, а двигал ими общий интерес и это – очень ценно хотя бы потому, что они смогли вынуть голову из телевизора и посмотреть на реальный мир и на то, как много людей думают примерно также, как и они сами.

Это крайне важно, поскольку вождя можно купить, запугать, ликвидировать в конце концов, а здесь все действует иначе. И насколько можно понимать, правоохранительные органы РФ не понимают, как бороться именно с такого рода протестными акциями. Ведь вождистский протест понятно, как ликвидировать. Он обезглавливается, а неуправляемая толпа, утратившая ориентиры и цели, механически дробится на квадраты и рассеивается или пакуется.

Но самое главное здесь то, что решительными действиями ликвидируется общее управление. А в ситуации с Хабаровском, управления как такового – нет, обезглавливать некого, а масса народу движется внутренней энергией, а раз так, то любые активные действия против таким образом сплоченного количества людей в десятки тысяч человек будет иметь другие последствия.

Люди не нуждаются во внешнем управлении и сами будут реагировать на то, что против них вставляют силовики. В каждом конкретном месте будет срабатывать чувство локтя и единого порыва и резать стадо на блоки уже не получится. Так вот, полиция это поняла. Той ударно-штурмовой группе, которая должна была захватить или ликвидировать руководителей акции – нечего делать, а дальше – все идет по цепочке, алгоритм действия рушится как домино..

В РФ (может быть где-то возникнет исключение) нет представления о том, что делать со свободой, если ее даже удастся получить, свергнув местную власть. В таком случае, возникает две возможности, либо грабить, либо создавать новые правила игры, которые дадут новую власть и сформируют новые отношения между властью и населением.

То есть, свержение власти не самоцель, а надо четко представлять, что делать дальше. Если этого представления нет, то будет бунт и грабеж. В отличие от нас, у них такого опыта нет и этот фактор может оказаться решающим. Вот сегодня полиция практически перешла на сторону протестующих. В таком случае нельзя расходиться или останавливаться. Надо двигаться вперед и главное – понимать, какой именно этот самый «перед».

История показывает, что подобные мероприятия имели больший или меньший успех, в виде того же «Зеленого Клина» только в том случае, когда власть рухнула сама по себе и таймер обратного отсчета не так быстро отсчитывает время до закрытия окна возможности. А когда речь идет о реальном противостоянии, то это важно и даже критично.

И тут возникает вопрос о внешнем факторе. Трудно сказать, как отреагирует Китай на то, что на территории РФ, прямо на их границе, возникнет мятежная территория. Китай может как способствовать этому процессу, чтобы ускорить распад РФ и в этом хаосе прихватить то, что им хочется, но может и вступить с промосковских позиций, чтобы не сформировать прецедента у себя дома.

Но в любом случае, надо будет что-то делать с центром – Москвой и вообще – центральной частью РФ, поскольку там находится этот яд, который отравляет огромную территорию. Может ли там возникнуть не бунт, а натуральное восстание. Ведь как обычно там было? Пограбили, слегка насытились, и давай выяснять, кто теперь будет новым царем.

А вот именно прогрессивное движение вперед, без внешнего импульса, там не проходит. Царя убили, а вместо него посадили себе на холку не просто царя, но тирана. Совок развалился и вместо того, чтобы строить новое свободного общество, они посадили себе на холку сначала царя Бориса, а потом – фараона Вована Первого. Поэтому без внешнего воздействия, даже если с нынешним царем что-то случится, они назначат себе нового царя.

Но на самом деле, Московия имела три возможности выйти из азиатчины и двинуться в направление цивилизованных стран из болота, в котором они сидят все время своего существования, и все три они отвергли, оставаясь даже не Азией, но азиатчиной, в самом мерзком смысле этого слова.

Первый шанс и был дан Русью, Киевом. Ведь через Киев на те земли пришла эта самая цивилизация, включая православие и европейскую культура, которая до Киева там была неведома. Но пришедшая Орда оказалась более понятной и уютной. Не развались она под гнетом внутренних противоречий, сидели бы они под Ордой и сейчас, безропотно и радуясь своему величию и принадлежности к огромной империи, которая была намного больше РФ и даже совка. Но в любом случае, этот шанс к ним пришел под киевскими флагами.

Второй шанс они получили в самом начале 17 века. Тогда, Речь Посполитая, под руководством короля Сигизмунда ІІІ, решила выбить азиатчину из Москвы и включить ее в европейскую орбиту. И в общем, тяганина шла с переменным успехом, пока в драку не вступили войска гетьмана Сагайдачного. В тот момент весы Москвы качнулись в сторону Европы и она получила свой втрой шанс. Как и в первый раз, он пришел на Москву под нашими флагами. Но и этот шанс московиты профукали, скатившись в болото азиатчины.

Третий шанс был в 1991 году, когда рушился совок. Тогда вестником шанса на избавление от азиатчины стали танки с украинскими флагами на улицах Москвы (заглавное фото). Тогда была сломлена людоедская система и можно было бы двигаться в Европу и в нормальный Западный мир. Но снова Московия скатилась в свою Азию. Но заметим, опять носителем цивилизации на эту проклятую землю стал наш флаг, как и первые два раза.

А логика нам говорит о том, что один раз это – случайность, два – совпадения, а три – закономерность.