«Страна – наша! Убирайся трехпроцентный!»6
- 24.07.2020, 21:50
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Поднимается вся Беларусь, уже нет равнодушных к властному произволу.
Жители Витебска, которых «таракан» довел 26-летним правлением до безработицы и нищеты, до вынужденных заработков на чужбине, до отчаяния, сегодня вышли и сказали: «Страна – наша! Убирайся, трехпроцентный!», пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».
Только посмотрите, сколько надежды и решимости в глазах этих смелых людей! Как их сердца полыхают волей к долгожданной свободе!
Поднимается вся Беларусь, потому что уже нет равнодушных к властному произволу.
Жыве Беларусь!