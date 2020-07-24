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«Страна – наша! Убирайся трехпроцентный!»

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  • 24.07.2020, 21:50
  • 4,651
«Страна – наша! Убирайся трехпроцентный!»

Поднимается вся Беларусь, уже нет равнодушных к властному произволу.

Жители Витебска, которых «таракан» довел 26-летним правлением до безработицы и нищеты, до вынужденных заработков на чужбине, до отчаяния, сегодня вышли и сказали: «Страна – наша! Убирайся, трехпроцентный!», пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».

Только посмотрите, сколько надежды и решимости в глазах этих смелых людей! Как их сердца полыхают волей к долгожданной свободе!

Поднимается вся Беларусь, потому что уже нет равнодушных к властному произволу.

Жыве Беларусь!


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