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Фотофакт: Солнечное гало над Минском

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  • 24.07.2020, 21:59
  • 4,110
Фотофакт: Солнечное гало над Минском
фотo: tut.by

Оно выглядело как «двойное солнце».

Сегодня на Минском было солнечное гало, которое могло выглядеть как «двойное солнце». Фото, как это выглядело, опубликовал tut.by.

На фото выше вы можете видеть гало — это группа атмосферных оптических явлений, когда вокруг источника света появляется вторичное свечение, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли». Кольцо появляется обычно вокруг Солнца или Луны, но иногда и вокруг других мощных источников, таких как уличные огни.

В «завершенном» виде оно выглядит как круг, но может и напоминать нечто вроде перевернутой или неоконченной радуги.

Так называемое «ложное» солнце, которое появляется сбоку от настоящего, на деле зовется паргелий — это разновидность гало, которое выглядит как светлое радужное пятно.

Это не редкость — но обычно «ложное солнце» бледное и практически неразличимо на небосводе. А вот яркие пятна бывают гораздо реже.


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