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В центре Торонто развевались бело-красно-белые флаги

  • 24.07.2020, 22:11
  • 1,747
В центре Торонто развевались бело-красно-белые флаги
фотo: racyja.com

В Канаде снова прошла акция солидарности с белорусами.

В течение месяца в Канаде состоялось несколько массовых мероприятий, на которых выразили поддержку белорусским политзаключенным и протестующим, а также потребовали отставки белорусского правителя, - сказала «Радыё Рацыя» одна из организаторов Кристина Шим:

- Думаю, что основная мотивация у белорусов всего мира — одна. Это консолидация наших общих сил для решения основных проблем в Беларуси. И, как мы видим, главная проблема в Беларуси - это свобода. Беларусь должна стать свободной страной без полизаключенных, без диктатуры в руках только одного человека - Лукашенко.

фотo: racyja.com
фотo: racyja.com
фотo: racyja.com
фотo: racyja.com

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