«До нашей победы осталось совсем немного, давайте приближать ее вместе» 24.07.2020, 22:16

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Каждый вечер ровно в 19:00 мы по-прежнему шумим и сразу после этого, в 19:15, выходим гулять по своему району.

Инициатор Флешмоба солидарности - видеоблогер из Мозыря Полина Зыль,/B> - выступила с новым предложением, пишет телеграм-канал «Баста».

- Лето в разгаре и, действительно, пора уже выходить из душных квартир, - сказала она в новом видео. - Предлагаю продолжить наш Флешмоб солидарности. Каждый вечер ровно в 19.00 мы по-прежнему на 2 минуты открываем окна, включаем громко музыку, аплодируем, стучим по кастрюлям. И сразу после этого - в 19.15 - выходим гулять по своему району. Никаких лозунгов - просто прогулка вместе с соседями и родственниками. Есть собака? Почему бы не выгулять ее. Занятия спортом или йогой? Почему бы и нет? Вы обязательно встретите единомышленников. Ищите знаки - значок, лента, дружеская улыбка. Многие уже так сделали, это работает и это очень здорово. Знакомьтесь, обменивайтесь контактами, поддерживайте друг друга!

Едете на автомобиле - посигнальте. Есть велосипед - прокатитесь вместе с друзьями. Есть еще идеи как провести время вместе - делитесь в протестных чатах в Телеграме.

Гуляем до 20.00!

Нет лучшего способа быстро и качественно показать себя, чем такие прогулки по вечерам. Это полезно не только для здоровья, но и для распространения информации. Я часто слышу разговоры мимо проходящих людей, людей в очереди в магазине. Большая часть разговоров - о политике, о необходимости перемен. Поддержите друг друга, не скромничайте.

До нашей победы осталось совсем немного. Давайте приближать ее вместе.

Ну что? Пошли погуляем?

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