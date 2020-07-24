Санкт-Петербург вышел на акцию солидарности с Хабаровском 24.07.2020, 22:27

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фото: dmitry morgulis (tass)

Акции протеста в Хабаровске и других городах края проходят уже две недели.

В Санкт-Петербурге активисты вышли на одиночные пикеты в знак солидарности с жителями Хабаровска, которые протестуют против ареста их бывшего губернатора Сергея Фургала, передает «Радио Свобода».

фото: телеграм-канал "Агит Россия"

фото: телеграм-канал "Агит Россия"

фото: телеграм-канал "Агит Россия"

Акции протеста в Хабаровске и других городах края проходят уже две недели. Они не согласуются с властями, но полиция не вмешивается в происходящее. Акции проходят мирно. Начались они после задержания губернатора Сергея Фургала, который был избран в 2018 году. Несмотря на протесты, президент РФ Путин отстранил Фургала от должности и назначил врио Михаила Дегтярёва. Тот, как и Фургал, представляет ЛДПР, однако не имел ранее никакого отношения к Хабаровскому краю.

В пятницу в Хабаровске несколько сот людей вновь участвовали в акции протеста, скандируя лозунги в поддержку Фургала и против Дегтярёва. В субботу готовится более масштабная акция протеста - на прошлой неделе в защиту Фургала вышли более 10 тысяч человек. У протестов нет официальных организаторов, информация о них публикуется в социальных сетях. Акции солидарности готовятся также в других городах Дальнего Востока.

Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву, где суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Он все обвинения отрицает. В 2018 году он на губернаторских выборах победил действующего главу, представителя "Единой России".